Serie A, Barclays sulla scia di Cardinale: nuovi orizzonti in vista

La Serie A potrebbe aprire a nuovi orizzonti con l'entrata in scena della banca britannica Barclays e Gerry Cardinale come primo promotore

Il futuro della Serie A potrebbe intrecciarsi con quello della Premier League. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, la banca britannica Barclays, uno dei maggiori partner commerciali del campionato inglese, parrebbe interessato ad entrare in affari proprio con la Lega Serie A. Ma non solo, poiché vi sarebbero anche altri soggetti ben attenti alla situazione in divenire del campionato italiano come JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Apollo, Searchlight e Carlyle/Apax/Three Hills, questi ultimi in cordata. Nel giro di tre giorni, inoltre, è programmata un'assemblea della Lega, al fine di valutare tali offerte e capire quale strada intraprendere.