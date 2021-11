Serie A, per i bookmakers è lotta Scudetto tra Napoli, Milan e Inter

Il campionato di Serie A, secondo i bookmakers, è avvincente. Lo Scudetto sembra essere una corsa a tre fra Napoli, Milan e Inter. Le quote

Il 'Corriere dello Sport' ha sottolineato come l'11^ giornata della Serie A 2021-2022 abbia rappresentato un ulteriore spartiacque nella lotta per lo Scudetto. Secondo i bookmakers, infatti, si prevede che, per la vittoria del titolo di campione d'Italia, si vada verso una corsa a tre.