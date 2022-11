Seconde squadre in Serie C, Milan tra i club interessati: il punto

Ieri all'Allianz Stadium di Torino convegno sulle seconde squadre. Milan presente con il direttore sportivo Frederic Massara. Diavolo pronto

Ieri all'Allianz Stadium di Torino, casa della Juventus, si è tenuta una tavola rotonda sulle seconde squadre. Da anni in Europa, in particolare in Spagna, sono molto in voga mentre in Italia, finora, soltanto la Juve ha aderito a questo progetto. Dal convegno è emerso come le seconde squadre siano una risorsa per l'intero sistema. Pertanto, ha visto la luce una sorta di patto tra Gabriele Gravina, Presidente della FIGC e Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro, visto che la Serie C è il campionato deputato ad accogliere le Under 23 che, eventualmente, saranno formate.

Seconde squadre 2023-2024, ci sarà anche il Milan? Le ultime news — Entro 60 giorni, dunque, si capirà se saranno istituite altre seconde squadre in Italia, oltre alla Juventus Next Gen, in vista della compilazione dei calendari per la stagione 2023-2024 dei tornei di Serie C. A cosa servono, a conti fatti, le seconde squadre? Ad evitare, per esempio, che i talenti cresciuti nei vivai vadano in prestito. Così i migliori si tengono, possono proseguire 'in casa' il loro percorso di crescita e, successivamente, sbocciare. Un po' come hanno fatto i bianconeri Nicolò Fagioli e Fabio Miretti. Il campionato di Serie C, poi, è sicuramente più allenante e competitivo della normale Primavera.

Per iscriversi al campionato serve un milione e 200mila euro. A quanto sembra, almeno stando a quanto emerso dalla tavola rotonda sulle seconde squadre, 3 o 4 club di Serie A sarebbero interessati a partire con il progetto nella stagione che verrà. 'Tuttosport' oggi in edicola ha spiegato come, al momento, tra le società che ci stanno facendo un pensierino c'è il Milan, ieri presente al convegno con il suo direttore sportivo, Frederic Massara. Poi la Roma e il Monza. Gravina vuole regolamentare tutto entro febbraio. Le seconde squadre saranno iscritte in sovrannumero in Serie C, o al posto di chi non sarà iscritto, invece di procedere con il canonico metodo del ripescaggio delle retrocesse in Serie D.