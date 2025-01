Scontro Conceicao-Calabria: nervosismo e tensione dopo la partita con il Parma, la causa

Il nervosismo di Conceicao

A poche ore da una settimana cruciale per il Milan, con la qualificazione agli ottavi di Champions League in palio contro la Dinamo Zagabria e il derby di campionato, Conceiçao ha mostrato il suo nervosismo per diversi motivi. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, un fatto che non è passato inosservato è stato il comportamento di alcuni giocatori, che hanno partecipato a un concerto di Lazza il venerdì sera. Una situazione che, secondo il tecnico, si sarebbe potuta evitare. Non è piaciuta nemmeno la reazione di Calabria, che durante la sostituzione ha lanciato una bottiglietta lontano e colpito la panchina. Un gesto che ha contribuito a creare un’ulteriore tensione, culminata nel confronto finale tra allenatore e giocatore, una scena che non è da allenatore del Milan e che ha lasciato una brutta impressione.