Sconcerti: “Milan, il Tottenham ha perso due volte in più: puoi farcela”

Intervenuto sulle colonne del 'Corriere della Sera', Mario Sconcerti ha parlato del sorteggio in Champions League del Milan. Come ben si sa, i rossoneri sfideranno agli ottavi di finale il Tottenham di Antonio Conte. Ecco cosa ha detto il giornalista: "Il Milan ha trovato il Tottenham di Conte, quarto in Inghilterra a 8 punti dall’Arsenal e 6 dal City. È la squadra di Conte e Kane, adesso dietro solo ad Haaland tra i marcatori (11 reti). Il Tottenham è squadra quasi italiana, il Milan ha un gioco totale abbastanza inglese. Sarà una partita molto intensa, su cui è impossibile trovare un pronostico serio. C’è però un dato incoraggiante: il Tottenham ha perso quattro volte, il doppio del Milan. Vuol dire che lo spazio c’è". Milan, contro la Cremonese torna Kjaer in difesa. Panchina per Leao.