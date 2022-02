Sconcerti: “Milan, il sostituto di Kjaer non si inventa senza cassa”

Mario Sconcerti, sulle colonne del 'Corriere della Sera', ha dato 6 in pagella al calciomercato invernale del Milan. Le motivazioni

Mario Sconcerti, sulle colonne del 'Corriere della Sera' in edicola questa mattina, ha dato 6 in pagella al calciomercato invernale del Milan. Squadra che, a suo dire, si è mossa con 'prudenza'. Le motivazioni: "Il sostituto di Simon Kjaer non s’inventa senza cassa. Fikayo Tomori e Alessio Romagnoli sono un’ottima coppia. Mi sembra che il Milan cerchi disperatamente di far capire a una piazza abituata a troppo che non è più quel tempo. Sarebbe più comprensibile se non perdesse tanti giocatori a costo zero". Milan, il grande obiettivo del mercato estivo per la trequarti >>>