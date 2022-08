Sconcerti: “Il Milan ha speso per crescere continuando sui giovani”

"Milan e Inter sono le più complete. L’Inter perché è squadra vera, già fatta, il Milan perché è squadra di grandi giovani, quindi destinata a salire - ha esordito Sconcerti sul quotidiano nazionale -. Il Milan è l’unico in controtendenza. In questo mercato di costi zero, ha speso per crescere continuando sui giovani. I suoi giocatori migliori, Rafael Leão, Sandro Tonali, Davide Calabria, Pierre Kalulu, Ismaël Bennacer, Theo Hernández, hanno ancora molto futuro davanti. Peraltro, se non mi sono perso nelle trattative, mi sembra stia acquistando il giovane più cercato d’Italia, Tommaso Mancini, centravanti di diciotto anni con tredici presenze nel Vicenza. Non c’è niente che faccia pensare a un Milan sazio".