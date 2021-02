Sconcerti: “Il Milan ha perso tutto il centrocampo” | News

Sconcerti: “Il Milan si è smagrito”

Come si legge sulle pagine del Corriere della Sera, il noto giornalista Mario Sconcerti ha analizzato il momento no del Milan dopo la sconfitta nel derby contro l'Inter. "Il Milan si è smagrito, ha perso tutto il centrocampo. Bennacer non c'è e Calhanoglu, il miglior giocatore, si è fermato. Senza di loro Kessie è come coperto dal peso dello spazio che deve sopportare e Saelemaekers è sorpreso dal di più che gli viene chiesto".