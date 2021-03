Sconcerti: “Il Milan è ancora la parte migliore del nostro calcio”

Il giornalista Mario Sconcerti ha esaltato il Milan di Stefano Pioli dopo la vittoria dell'Artemio Franchi contro la Fiorentina

Il giornalista Mario Sconcerti, attraverso le pagine del Corriere della Sera, ha scritto della vittoria del Milan di Stefano Pioli contro la Fiorentina: "In generale non è granché il nostro calcio la cui parte migliore è ancora il Milan perché ha un eremita eretico in mezzo all'area e tanti ragazzi che sanno giocare a pallone nelle tre zone. Il Milan è una squadra europea, infatti stava perdendo anche ieri, ma ha qualità di pressing e di gestione non comuni".