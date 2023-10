Scommesse, Tonali e Zaniolo si difendono: “Solo poker e blackjack”

La Repubblica riporta gli ultimi aggiornamenti sul caso scommesse: ecco cosa avrebbero detto sia Tonali e Zaniolo per difendersi

Continuano le notizie sul caso scommesse. Come riportato da Ansa, Nicolò Zaniolo è accusato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa. La fattispecie contestata è quella prevista all'art 4 della legge 401 del 1989. Sia lui che Tonali, come riportato da La Repubblica, si sarebbero difesi una volta messi sotto pressione dai rispettivi entourage. Non avrebbero nascosto di giocare d'azzardo, ma avrebbero allontanato il coinvolgimento con le scommesse sportive, parlando di poker e blackjack.