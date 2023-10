Scommesse, Tonali ecco la squalifica: 10 mesi più 8 di pene alternative

Contiua la scia del calcio scommesse. Per Sandro Tonali, centrocampista ex rossonero ora al Newcastle, dovrebbe essere arrivato l'accordo definitivo. Come riportato da gazzetta.it, sarebbero dieci mesi di squalifica in campo e otto di pene alternative, con l’adesione a un piano terapeutico anti ludopatia e la disponibilità a 16 incontri “in presenza” organizzati dalla Federcalcio in Italia. Gabriele Gravina ha annunciato poco fa l’accordo fra la procura federale e Sandro Tonali. Ecco le sue parole: "È stato raggiunto l’accordo per il patteggiamento tra la Procura Federale della FIGC e il calciatore Sandro Tonali essendo avvenuto prima del deferimento, ed essendo stato coinvolto in prima persona, posso dirlo: la sanzione per Tonali è di 18 mesi: 10 mesi squalifica e 8 mesi di prescrizioni alternative".