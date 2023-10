Caso scommesse, Tonali in lacrime. L’ex Milan andrà in terapia

Continua a far parlare di sè il caso scommesse. L'edizione odierna de Il Corriere della Sera fa il punto sulle reazioni di Sandro Tonali

Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, fa il punto sul caso scommesse , nello specifico di Sandro Tonali : rientrato a Milano, scrive il quotidiano, ha pianto . Quando i suoi procuratori lo hanno informato della necessità di ricorrere a un terapista per superare il problema della ludopatia, Tonali ha accettato .

Sa di dover risolvere un disagio interiore ed è pronto a mettersi a disposizione della Federazione per una serie di incontri con i giovani ai quali spiegare i comportamenti da non tenere. Il Newcastle — fra cartellino e ingaggio ha investito 150 milioni sul giocatore — ha mandato un volo privato a prelevare il centrocampista che oggi torna in Inghilterra.