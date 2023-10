Scommesse, non solo Tonali e Zaniolo: coinvolti una decina di giocatori

L'edizione odierna de La Repubblica fa il punto sul caso scommesse: i coinvolti non sarebbero solamente Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo

Caso scommesse: come riportato da La Repubblica, la polizia stava indagando su un'agenzia di Torino che teneva una sorta di "contabilità" per le giocate sui server illegali e, la scorsa estate, è spuntato il nome di Fagioli. Il calciatore della Juventus ha consegnato il proprio smartphone. Qui gli inquirenti trovano chat con una serie di compagni in cui si parla esplicitamente di scommesse. I nomi sono una decina, due sono proprio quelli di Tonali e Zaniolo. Un caso che quindi sarebbe solamente all'inzio e i giocatori coinvolti potrebbero essere molti.