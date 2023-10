Caso scommesse, Fagioli pronto al patteggiamento: Zalewski non indagato

Continua il caso scommesse che rischia di mettere in ginocchio il calcio italiano. Ne parla anche l'edizione odierna de Il Corriere della Sera. In un periodo di pochi mesi, si legge, Nicolò Fagioli avrebbe fatto scommesse per oltre un milione di euro, su diverse piattaforme online. Anche su partite di calcio. I giocatori dovrebbero essere oltre una decina tra i quali, detto del centrocampista juventino, Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali, indagati da giovedì sera, come Fagioli. Ai tre viene contestato l’articolo 4 della legge sull’esercizio abusivo di scommesse (la 401 del 1989), al comma 3: dove viene punito chiunque «partecipa a concorsi, giochi o scommesse» illegali, condotta sanzionata con l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda.