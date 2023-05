Milan, Scaroni: “Nuovo stadio a San Siro, entro l’estate decidiamo”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato della possibile costruzione del nuovo stadio a San Siro con l'Inter. Progetto ancora in piedi

Oggi giornata importante per Paolo Scaroni e Giorgio Furlani , Presidente ed amministratore delegato del Milan e Alessandro Antonello , dirigente dell' Inter , sulla questione della possibile costruzione del nuovo stadio - condiviso - in zona San Siro .

Nella giornata odierna, infatti, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, Milan e Inter incontreranno il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala e la sovrintendente Emanuela Carpani .

Oggetto del summit, voluto dal Primo Cittadino meneghino, la ripresa del filo del discorso del progetto nell'area di San Siro. Questo dopo gli intoppi che hanno trovato i rossoneri nel realizzare il nuovo stadio - in proprio - nell'area dell'ippodromo La Maura .

Il progetto di impianto condiviso sembra poter riprendere quota

«Ci vedremo con la sovrintendente e il Sindaco per smarcare il tema del vincolo sul secondo anello. Noi vogliamo continuare con il progetto a San Siro, ma abbiamo alternative se in tempi brevi non avremo risposte», ha detto Antonello al convegno ‘Il Foglio a San Siro - Festa dello Sport’.