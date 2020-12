Sassuolo-Milan: “Vice Ibra, Leao alla prova del 9” | Serie A News

Sassuolo-Milan: Leao, 90′ per convincere tutti

SASSUOLO-MILAN ULTIME NEWS – Rafael Leao, classe 1999, è il protagonista dell’approfondimento de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Questo perché oggi pomeriggio, al ‘Mapei Stadium‘ di Reggio Emilia, toccherà a lui, al numero 17 portoghese, guidare l’attacco rossonero nel ruolo di centravanti per Sassuolo-Milan.

Fuori causa, infatti, Zlatan Ibrahimovic ed Ante Rebic per infortunio, Leao ha la grande chance di convincere tutti delle sue abilità, anche sotto rete. Serve un cambio di passo, da parte di Leao, che, dopo tre settimane di stop per l’infortunio rimediato con il Portogallo Under 21, è rientrato male in campo con i rossoneri.

Dopo un inizio di stagione brillante e convincente, con la doppietta allo Spezia e gli assist vincenti forniti ad Ibra ed Alexis Saelemaekers nel derby contro l’Inter e nel big match contro la Roma, Leao ha poi offerto prestazioni non all’altezza della sua potenziale classe e del suo talento.

Il giovane attaccante lusitano, ha scritto la ‘rosea‘, non riesce a durare con continuità per più di due partite. Gli stop dovuti al CoVid_19 ed al recente infortunio, in questo, contano fino ad un certo punto. A ‘Casa Milan‘ sono convinti che, prima o poi, i 24 milioni di euro investiti su di lui inizieranno a fruttare. La domanda però, è ‘quando?‘.

Leao non ha ancora trovato il suo posto ideale nel Milan. Schierato talvolta esterno sinistro offensivo, talvolta centravanti, ogni tanto sulla fascia destra. Ha segnato, in Serie A, appena 8 gol in 39 gare, di cui soltanto 2 in questo campionato. Quelli, come preannunciato, di ‘San Siro‘ contro lo Spezia.

Precedente di buon augurio per Sassuolo-Milan di oggi. In quell'occasione, infatti, Leao giocò da centravanti, nella ripresa, al momento della sostituzione di Lorenzo Colombo con Hakan Çalhanoğlu. I rossoneri si aggrappano a lui, alla sua vena sotto rete, per difendere, seppur con tante assenze, il primato in classifica.