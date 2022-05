Sassuolo-Milan, ultima gara per Kessié: gioia e addio? | Serie A News

Franck Kessié giocherà oggi in Sassuolo-Milan al 'Mapei Stadium' la sua ultima partita con il Diavolo. Missione Scudetto, poi Barcellona

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Franck Kessié, centrocampista rossonero che in Sassuolo-Milan giocherà la sua ultima partita con la maglia rossonera. Quindi, come noto, dalla prossima stagione giocherà nella fila del Barcellona, che lo ha messo sotto contratto qualche mese fino al 30 giugno 2026 per un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione.

Kessié, in occasione di Sassuolo-Milan, giocherà la sua partita numero 223 con la casacca del Diavolo: la sua annata non è stata stellare come quella passata, ma per mister Stefano Pioli, quando è stato bene, è rimasto un intoccabile. Le sue prestazioni, tanto da mediano quanto da trequartista/incursore hanno fatto la differenza. Anche quando ha giocato da mediano basso davanti la difesa ha fatto bene.

A lui, così come a Sandro Tonali, il Milan si affida per blindare la retroguardia dagli assalti del Sassuolo, cercando di chiudere il discorso Scudetto con l'ennesima vittoria stagionale. Kessié, nell'anno solare 2022, non ha ancora segnato e chissà che la partita del 'Mapei Stadium' non possa rappresentare una grande chance per salutare quello che è stato il suo pubblico per cinque anni come meglio non potrebbe.

Con un gol, magari decisivo, e vincendo lo Scudetto. Sarebbe un bel modo di dirsi addio, con gioia. In fin dei conti già l'anno scorso, con la doppietta su rigore al 'Gewiss Stadium' di Bergamo contro l'Atalanta, era stato Kessié a riportare il Milan in Champions League dopo otto anni di assenza. La storia potrebbe ripetersi. Milan, il nuovo bomber arriva dal Chelsea? Le ultime news di mercato >>>

