Sassuolo-Milan, Pioli: “Chiudiamo il lavoro” | Serie A News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, alla vigilia di Sassuolo-Milan ha voluto spronare i suoi ragazzi a dimostrare di essere i migliori

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato ieri in conferenza stampa a Milanello la sfida Sassuolo-Milan, partita della 38^ e ultima giornata della Serie A 2021-2022. In caso di vittoria o pareggio, il Diavolo potrebbe vincere il 19° Scudetto della sua storia. Le dichiarazioni di Pioli sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche da 'La Gazzetta dello Sport'.

Nel 2020, al termine di Sassuolo-Milan 1-2 (doppietta di Zlatan Ibrahimović), Pioli scacciò l'ombra di Ralf Rangnick e disse: «Siamo all’inizio di un percorso straordinario, lavorando così saremo sempre più competitivi». Che cosa vedeva all’inizio di quel percorso, il tecnico del Milan lo ha spiegato ieri, alla vigilia di quella stessa partita che può cambiare per sempre la storia, sua e dei suoi giocatori.

«C’erano tanti elementi che mi facevano pensare positivo - così Pioli prima di Sassuolo-Milan -. La sinergia incredibile con l’area tecnica, con Paolo Maldini e Frederic Massara con i quali parlo e mi confronto tutti i giorni, il sostegno del club e della proprietà, e ovviamente i miei giocatori, che hanno molto, moltissimo talento. È così che può nascere l’opportunità di raggiungere qualcosa di importante».

Il Milan, come detto, in casa del Sassuolo potrebbe permettersi anche un pareggio. Ma non è nelle corde di questa squadra giocare per accontentarsi, senza premere il piede sull'acceleratore. «Abbiamo preparato la partita per giocare da Milan, cercheremo di essere una squadra attenta ed equilibrata», ha detto Pioli su Sassuolo-Milan.

«Onestamente, in questa settimana non ho avuto bisogno di fare qualcosa di particolare. Alla squadra ho detto che siamo stati i migliori fino a oggi e che dovremo esserlo anche al termine di questa partita. Siamo primi con merito, ci siamo costruiti questa grande occasione e ora dobbiamo portare a termine il lavoro. Nello sport non conta mai quello che hai fatto ma quello che devi ancora fare».

Saranno circa 18mila i tifosi rossoneri presenti al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. «L’atmosfera è magica da alcune settimane, ma dal primo giorno in cui ho varcato i cancelli di Milanello ho sentito l’aria giusta, è il posto ideale per lavorare. Ai tifosi dico che sarà una sfida difficile e che insieme siamo sicuramente più forti - così Pioli prima di Sassuolo-Milan. Avrò bisogno dei miei 28 giocatori, ma anche di tutti i nostri sostenitori che saranno a Reggio Emilia e di quelli che purtroppo non potranno essere allo stadio. Non mi sono mai sentito così amato come al Milan». Milan, il nuovo bomber arriva dal Chelsea? Le ultime news di mercato >>>

