Sassuolo-Milan, in tribuna i Singer al gran completo | Serie A News

Sassuolo-Milan è la gara che potrebbe valere il 19° Scudetto ai rossoneri. Ecco perché i Singer saranno tutti presenti al 'Mapei Stadium'

Sassuolo-Milan , partita della 38^ ed ultima giornata della Serie A 2021-2022 , potrebbe diventare una gara storica per il Diavolo. Qualora, infatti, i rossoneri pareggiassero o vincessero contro i neroverdi, metterebbero le mani sul 19° Scudetto della loro storia ultracentenaria.

L'appuntamento, insomma, è di quelli davvero importanti. Motivo per cui, secondo 'Il Sole 24 Ore', la famiglia Singer al gran completo sarà presente in tribuna al 'Mapei Stadium' per seguire il match tra i neroverdi di Alessio Dionisi e i rossoneri di Stefano Pioli.