Sassuolo-Milan: Berardi, Raspadori e Scamacca sulla via dello Scudetto

Domenica sera ci sarà Sassuolo-Milan: Domenico Berardi, Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca proveranno a fare lo sgambetto al Diavolo

Daniele Triolo

Domenica 22 maggio, alle ore 18:00, si disputerà Sassuolo-Milan al 'Mapei Stadium'. Si tratterà della 38^ ed ultima giornata della Serie A 2021-2022: con un pareggio o una vittoria in casa dei neroverdi, il Milan vincerebbe il 19° Scudetto della sua storia ultracentenaria.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, però, ha ricordato come sulla strada del Diavolo per il titolo ci siano tre 'ragazzi d'oro', ovvero quei giocatori del Sassuolo che, per via della loro innegabile bravura, saranno certamente protagonisti anche nelle cronache estive di calciomercato.

Si parla, ovviamente, di Domenico Berardi, Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca. Ai quali può essere aggiunto anche Davide Frattesi. Non inganni il fatto che il Sassuolo non abbia più nulla da chiedere alla classifica in questa stagione. Per il Milan ci sarà da sudare le proverbiali sette camicie se vorrà portare a casa un titolo che meriterebbe a prescindere.

In Sassuolo-Milan lo spauracchio principale del Diavolo sarà, come sempre Berardi. In 15 partite disputate dal giocatore in Serie A contro i rossoneri, ha segnato 10 reti e siglato 4 assist. Ha segnato anche a 'San Siro', nella partita d'andata, in occasione della vittoria per 1-3 della squadra di Alessio Dionisi.

Come dimenticare, poi, la quaterna di Berardi in Sassuolo-Milan 4-3 del 2014 e la tripletta in Sassuolo-Milan 3-2 del 2015. Non è un caso, forse, come da anni Berardi sia sul taccuino di mercato dei rossoneri. E chissà che quest'estate Paolo Maldini e Frederic Massara non lo portino davvero a Milanello.

All'andata ammutolì 'San Siro' anche Scamacca, mister 45 milioni di euro: andrà via in estate, vuole restare in Serie A e potrebbe accendere il derby di mercato proprio tra Inter e Milan. Difficile, invece, che Raspadori e Frattesi lascino gli emiliani. Ad ogni modo, saranno due pericoli per Mike Maignan e compagni sulla via dello Scudetto. Milan scatenato: segue due super bomber! Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI