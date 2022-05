Sassuolo-Milan, presenti 18mila tifosi e Paul Singer | Serie A News

Reggio Emilia sarà invasa dai tifosi rossoneri per Sassuolo-Milan. La prima volta di Paul Singer allo stadio per il Diavolo. Le ultime news

Daniele Triolo

Oggi, alle ore 18:00, si disputerà Sassuolo-Milan al 'Mapei Stadium'. La partita, valida per la 38^ ed ultima giornata della Serie A 2021-2022, potrà valere la conquista del 19° Scudetto nella storia del club rossonero. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha sottolineato come saranno ben 18mila i tifosi rossoneri presenti al 'Mapei Stadium', speranzosi di assistere alle celebrazioni per il titolo.

L'ultima volta, per il Diavolo, fu il 7 maggio 2011, anche allora in trasferta, in occasione di Roma-Milan 0-0. Lo stadio di Reggio Emilia sarà quasi interamente rossonero: tra i 2.100 abbonati del Sassuolo c'è stato, infatti, anche chi, sfruttando una speciale prelazione dedicata, si è adoperato per procurare un biglietto ai tifosi del Milan.

Il tifo organizzato, ha evidenziato la 'rosea', sarà protagonista: in 4mila occuperanno il settore riservato, dove si attende l'ennesima coreografia. Tra gli ultras, in 700 seguiranno il percorso della squadra: a loro si aggiungeranno altri 25 pullman dei club. Poi c'è chi si muoverà singolarmente: in tanti, anche senza tagliando, si recheranno a Reggio Emilia, nonostante l'appello del club a rinunciare.

Dei 18mila tifosi del Diavolo presenti a Sassuolo-Milan faranno parte anche Paul e Gordon Singer, entrambi attesi in tribuna. Per il fondatore e Presidente dell'hedge fundElliott, sarà la prima volta allo stadio per seguire il Milan. Un'occasione, si spera, per legare il proprio nome alla memoria rossonera. Paolo Maldini, come da tradizione, si unirà al gruppo dopo: lo seguirà, nel primo pomeriggio, il CEO Ivan Gazidis.

L'eventuale cerimonia di premiazione del Milan sarà trasmessa, in diretta, da 'DAZN', 'Sky' e broadcaster esteri. Il ritorno in città, poi, arriverà in pullman. Se il Milan avrà vinto lo Scudetto contro il Sassuolo, ci si fermerà a 'Casa Milan' per festeggiare. Il giorno dopo, poi, potrebbe essersi la sfilata verso il Duomo con un autobus scoperto. In sede, in Via Aldo Rossi, saranno già presenti vari vip rossoneri. Niente maxi-schermo, però, per Sassuolo-Milan: autorità istituzionali e club non hanno trovato la quadratura del cerchio. Milan, il nuovo bomber arriva dal Chelsea? Le ultime news di mercato >>>

