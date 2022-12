San Siro, traballa la maggioranza in Comune: le ultime | News

L'edizione odierna del 'Corriere della Sera' parla della realizzazione del nuovo stadio di San Siro. In tal senso arrivano delle novità che, in realtà, non rendono felicissimi Milan e Inter. Il prossimo 22 dicembre, infatti, andrà a Palazzo Marino, un ordine del giorno a firma PD che propone sostanziali modifiche al progetto di Inter e Milan sul nuovo impianto. Si tratta di un’iniziativa discussa in una riunione avvenuta lunedì scorso in Comune e che nelle prossime ore si concretizzerà in un documento che verrà depositato e discusso prima della pausa legata alle festività. Tra le novità c’è quella di aumentare la capienza del nuovo impianto e rivedere l'accessibilità alla struttura. Inoltre il PD chiederà che ci sia un investimento più sostanzioso nell'area prevista per lo stadio, così da riqualificare la zona senza dimenticare l’importanza del verde.