Milan-Torino, boom di biglietti: 72 mila tifosi a San Siro

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta i dati della prima partita in casa dei rossoneri in questa stagione. Boom di biglietti per la gara a San Siro contro il Torino. Lo stadio sarà ancora tutto rossonero: 72mila spettatori attesi, di cui 10mila provenienti dall'estero (Stati Uniti, Israele, Francia, Regno Unito, Belgio, Germania e non solo). Tra loro, i 41.500 abbonati di questa stagione. Alcuni ingressi saranno riservati ai tifosi con disabilità, con un inedito servizio di audiodescrizione per non vedenti e ipovedenti. Pioli dovrebbe scegliere la stessa formazione dell'esordio a Bologna: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Confermato quindi il 4-3-3 anche contro il Torino.