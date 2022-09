Sampdoria-Milan, spazio a Origi (o Rebic) per far rifiatare Giroud

Divock Origi potrebbe giocare da titolare sabato in Sampdoria-Milan al centro dell'attacco rossonero. Non sarebbe l'unico cambio in formazione

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha iniziato a parlare di Sampdoria-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2022-2023, in programma sabato sera, alle ore 20.45, a 'Marassi'. Questo perché Stefano Pioli, tecnico rossonero, potrebbe effettuare qualche cambiamento nella formazione titolare rispetto a quanto visto a Saliburgo in Champions League.

Sampdoria-Milan, si va verso la scelta di Origi come titolare in avanti

Gli esclusi dalla lista UEFA, per esempio, ovvero i nuovi Malick Thiaw, Aster Vranckx e Yacine Adli, impiegabili soltanto in campionato e in Coppa Italia, potrebbero ambire a collezionare minutaggio. Thiaw e Vranckx, arrivati la scorsa settimana, non hanno disputato un minuto di gioco con la nuova maglia.

Per Sampdoria-Milan, però, secondo il 'CorSport', Pioli non farà ricorso al turnover in maniera 'compulsiva'. È pur vero che il suo Milan ha 22 titolari, per difendere lo Scudetto e per farsi rispettare in Europa, e si va incontro ad alcune logiche di cambio di partita in partita. Ma senza stravolgere l'assetto base del Diavolo.

A Genova, per le valutazioni sull'attacco, per esempio, molto dipenderà dalle condizioni di Ante Rebic. Anche ieri il croato si è allenato a parte per i suoi problemi alla schiena. A due giorni dalla partita, si spera che possa recuperare, di modo da far rifiatare Olivier Giroud.

Ma si scalda, per questo ruolo, anche Divock Origi, finora sempre subentrato ed alla ricerca di una maglia da titolare nelle fila dei rossoneri.