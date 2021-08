Sampdoria-Milan, sfida Quagliarella-Giroud. E non chiamateli ‘vecchietti’

Sampdoria-Milan, gara valida per la 1^ giornata di Serie A, vedrà la sfida nella sfida tra i 'vecchietti' Olivier Giroud. e Fabio Quagliarella

L'edizione odierna di 'Tuttosport' dedica uno spazio alla sfida nella sfida che vedrà Olivier Giroud e Fabio Quagliarella sfidarsi in Sampdoria-Milan. Guai a chiamarli 'vecchietti', ancora peggio definirli banali. Di sicuro non lo sono le loro lunghissime carriere costellate da tanti trofei (qui il francese vince a mani basse) né tantomeno i loro gol. Basta rivedere soltanto gli ultimi segnati dai due giocator i. Il francese è reduce da una bellissima doppietta contro il Panathinaikos: il primo gol è un capolavoro da dividere anche con Fikayo Tomori, autore di un lancio sontuoso di 40 metri. L'ex Chelsea, però, ci ha messo del suo fulminando il portiere greco con una girata da manuale. Il secondo gol è meno spettacolare, ma ugualmente efficace. Il numero 9 ha corretto di giustezza un cross avvolgente di Davide Calabria.

Quagliarella non sta però a guardare. Oltre ad aver segnato sei gol nelle amichevoli estive, il buon Fabio ha deciso di segnare in Coppa Italia contro l'Alessandria con un colpo di tacco: non male come primo gol ufficiale della stagione. Giroud ha avuto una carriera più lineare, con una crescita continua, a differenza del napoletano che ha dovuto affrontare le montagne russe. In questo momento i due sono i punti di riferimento delle due squadre: Sampdoria-Milan, dunque, non può che essere anche la loro partita. Intanto Bakayoko e Pellegri sono a un passo dal Milan: le ultime