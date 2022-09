Sampdoria-Milan: Diavolo alla ricerca del primo successo in trasferta

In casa della Sampdoria il Milan di Stefano Pioli cercherà di portare a casa i tre punti. Lontano da 'San Siro' finora, arrivati solo pareggi

Daniele Triolo

Sabato sera, alle ore 20:45, a 'Marassi', si disputerà Sampdoria-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2022-2023. La squadra di Stefano Pioli cercherà di tornare alla vittoria dopo il mezzo passo falso (pareggio per 1-1) di martedì sera alla 'Red Bull Arena' di Salisburgo nel debutto stagionale in Champions League.

Sampdoria-Milan: è tempo di prendersi la prima vittoria fuori casa

Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, per avere la meglio sulla compagine allenata da Marco Giampaolo, bisognerà ritrovare un 'Milan d'esportazione'. In quest'annata, infatti, finora, il Milan non è ancora riuscito a vincere fuori casa. Davide Calabria e compagni hanno collezionato soltanto pareggi lontano dalle mura amiche di 'San Siro'.

Nella fattispecie, due in campionato (1-1 a Bergamo contro l'Atalanta e 0-0 a Reggio Emilia contro il Sassuolo), uno in coppa (il già citato 1-1 in Austria) in tre partite. Un dato, questo, in totale controtendenza rispetto alle ultime due stagioni, quando il Milan di Pioli, in trasferta, ha costruito gran parte dei suoi successi.

Nella stagione 2020-2021, per esempio, il Diavolo vinse più incontri fuori casa che a Milano ed anche nella passata stagione, quella coincisa con la conquista del 19° Scudetto, in trasferta i rossoneri sono andati molto bene, prendendosi molto spesso i tre punti anche su campi ostici (Roma, Napoli, Inter, Lazio).