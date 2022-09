Sampdoria-Milan: Pioli farà ricorso al turnover: i possibili cambi

Stefano Pioli, tecnico rossonero, prepara Sampdoria-Milan pensando di fare qualche cambio nella formazione titolare. Le ultime news

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Sampdoria-Milan e dei possibili cambi di formazione che Stefano Pioli, tecnico rossonero, per la partita della 6^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma sabato alle ore 20:45 a 'Marassi'.

Giocando ogni tre giorni, con un calendario compresso e ricco di impegni importanti, si renderà fondamentale, infatti, effettuare qualche cambio nell'undici titolare. Per evitare, per esempio, quanto visto a Salisburgo in Champions League, dove qualche elemento è apparso un po' appannato nella mente e nelle gambe.

Sampdoria-Milan, Pioli rilancerà alcuni giocatori dall'inizio

In più, in occasione di Sampdoria-Milan, la squadra di Pioli dovrà cercare di riprendere il discorso con la vittoria interrotto proprio dal pareggio alla 'Red Bull Arena' di Salisburgo. Secondo 'Tuttosport', possibile che riposi Pierre Kalulu, con Simon Kjær pronto a riprendersi una maglia da titolare nel cuore della difesa al fianco di Fikayo Tomori.

Sulle fasce, il quotidiano torinese suggerisce come possa giocare Sergiño Dest al posto di Davide Calabria. A centrocampo, poi, spazio per Tommaso Pobega al posto di uno tra Sandro Tonali e Ismaël Bennacer. Per vedere in campo, invece, i nuovi Malick Thiaw (difensore) e Aster Vranckx (centrocampista) potrebbe volerci qualche settimana.

Pioli, infatti, sta cercando di farli inserire al meglio nel gruppo e i ragazzi stanno apprendendo i metodi di allenamento e di gioco del suo Milan. Sulla trequarti, per Sampdoria-Milan, Pioli medita di confermare Alexis Saelemaekers e Rafael Leão sugli esterni; da 'numero 10', nuova chance per Brahim Díaz.

In attacco, infine, dovrebbe essere finalmente il turno di Divock Origi. Per quanto riguarda, poi, Ante Rebic e Rade Krunic, se ne parlerà nelle prossime partite. Il bosniaco, per esempio, dovrebbe già essere a disposizione per Milan-Dinamo Zagabria di Champions. Sampdoria-Milan, turnover di Pioli: i possibili cambi in formazione >>>