Milan, Rebic e Krunic a parte: ancora qualche giorno fuori causa

Ante Rebic e Rade Krunic, giocatori del Milan, si sono allenati a parte anche ieri. Presumibile che stiano fuori squadra qualche altro giorno

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato della situazione infortunati in casa Milan, in particolare di Ante Rebic e Rade Krunic. Sia l'attaccante croato sia il centrocampista bosniaco, infatti, ieri si sono allenati a parte. L'ex Eintracht Francoforte ha un guaio alla schiena; problema muscolare, invece, per l'ex Empoli.

Milan, Rebic e Krunic ancora non disponibili

Tanto a Rebic tanto a Krunic, secondo la 'rosea', servirà qualche altro giorno di lavoro differenziato, con il secondo, ad ogni modo, sulla via del rientro in squadra. Mister Stefano Pioli, infatti, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Salisburgo ha detto di aspettarlo nella lista dei giocatori disponibili per Milan-Dinamo Zagabria di Champions League, in programma mercoledì 14 settembre a 'San Siro'.

Sia Rebic sia Krunic sono importanti per questo Milan. Il bosniaco, infatti, può dare riposo, a metà campo, a Sandro Tonali e Ismaël Bennacer. Il croato, invece, seppur tra i suoi ormai canonici alti e bassi, può sempre cambiare una partita in attacco. Sabato sera, a 'Marassi', per Sampdoria-Milan, i due però non ci saranno.

Così come, naturalmente, Zlatan Ibrahimovic ed Alessandro Florenzi. Per entrambi il rientro in campo è previsto nel 2023.