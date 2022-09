Sampdoria-Milan, scatta l’ora di Origi: l’ex Liverpool giocherà dal 1′

L'edizione odierna di 'Tuttosport' si è soffermata sulla sempre più probabile titolarità di Divock Origi in vista di Sampdoria-Milan, partita valida per la 6^ giornata di Serie A. Una scelta quasi obbligata visto che Olivier Giroud ha giocato tre partite in sette giorni ed è apparso abbastanza stanco contro il Salisburgo in Champions League. Senza dimenticare Ante Rebic, le cui condizioni fisiche dopo l'infortunio alla schiena non sono ottimali. I minuti messi nelle gambe nelle ultime partite hanno permesso al belga di ritrovare il ritmo partita; adesso c'è bisogno di lui dal primo minuto per far tirare il fiato al collega francese e per timbrare il cartellino rossonero per la prima volta.