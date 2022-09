Sampdoria-Milan, scontro tra opposti e l’incrocio Leao-Gabbiadini

Il Milan di Pioli questa sera giocherà contro la Sampdoria dell'ex Giampaolo. Ecco il focus della Gazzetta dello Sport sul match di Marassi.

Kenneth Malandrin

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio a Sampdoria-Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A 2022/23. La rosea analizza la partita che aspetta i Campioni d'Italia a Marassi passando per dati numerici e situazioni di campo.

Due squadre agli antipodi

Il Milan di Stefano Pioli è chiamato alla vittoria dopo l'opaca prestazione europea di Salisburgo; infatti, una vittoria contro la Sampdoria è necessaria per rimanere in scia del Napoli (prossimo avversario dei rossoneri) che nel pomeriggio affronterà lo Spezia.

Per fare ciò, il Diavolo deve battere una squadra che, sulla carta, presenta numeri e statistiche diametralmente opposti a quelli dei rossoneri. Ad esempio, il Milan è il team europeo che ha perso meno partite nel 2022 (1 sconfitta), mentre la Sampdoria, insieme al Montpellier, è la squadra che ha perso il maggior numero di scontri nello stesso arco di tempo (16 inciampi). Proseguendo con i numeri, la squadra guidata da Pioli è seconda nella classifica di questa Serie A per ciò che riguarda gli attacchi verticali (14); invece, in questa speciale graduatoria la Sampdoria è penultima (4).

Il piano tattico e gli uomini simbolo

Nonostante la differenza che i dati statistici potrebbero far presagire, la partita è da giocare sul campo. Per questo motivo Marco Giampaolo, predecessore di Pioli in rossonero, potrebbe pensare di riadottare il 4-1-4-1 o 4-5-1 che ha incartato la Juventus sullo 0-0 poche settimane fa.

A differenza del match giocato contro i bianconeri, il tecnico abruzzese potrebbe però schierare Manolo Gabbiadini sulla fascia destra. In questa posizione atipica, l'uomo stella dei blucerchiati andrebbe a interfacciarsi direttamente con Rafael Leao, protagonista assoluto del nuovo corso milanista. Ecco come e dove vedere Sampdoria-Milan in tv e in streaming