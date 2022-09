Sampdoria-Milan, Giampaolo: “Mia espulsione giusta, gli ho dato del co***one”

"Non mi è piaciuta la gestione: dopo l’espulsione di Leao, sacrosanta, i fischi sono stati a senso unico, tutte le decisioni contro di noi. Voleva riequilibrare. Il rigore secondo me è da rivedere, per esempio. Non c’era bisogno di sfidare pubblico e calciatori, con arroganza. Anche in passato certi episodi Fabbri li ha gestiti così, con il cartellino facile. La Sampdoria dev’essere rispettata. La mia espulsione è giusta, perché gli ho dato del co***ne". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>