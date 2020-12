Sampdoria-Milan, età media bassissima per i rossoneri: il dato / News

Sampdoria-Milan, età media bassissima per i rossoneri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come noto, oltre a Zlatan Ibrahimovic, questa sera mancherà anche l’esperienza di Simon Kjaer a comandare la difesa. Il danese verrà sostituito da Matteo Gabbia, classe 1999, ben 12 anni più giovane di lui. A causa dell’assenza dell’ex Atalanta il Milan, contro la Sampdoria, metterà in campo una formazione giovanissima. Come riportato da ‘Tuttosport’, oggi in edicola, Stefano Pioli potrà contare su una squadra con un’età media di 22 anni e 10 mesi. Un numero bassissimo, che supera la solita soglia dei 23/24 anni. Ismael Bennacer non convocato: ecco il motivo >>>