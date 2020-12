Sampdoria-Milan, esame Rebic: l’astinenza da gol ora pesa / News

Sampdoria-Milan, Rebic vuole sbloccarsi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, in edicola, fa il punto sul momento di Ante Rebic, questa sera ancora al centro dell’attacco a causa dell’assenza di Zlatan Ibrahimovic. Il croato, pur lavorando bene per la squadra con movimenti e assist, è ancora a secco di gol in questa stagione. Per un giocatore come lui, a segno per ben 12 volte da inizio 2020, non è un dettaglio da sottovalutare. Partita dopo partita, l’astinenza può pesare sempre di più, per questo il Milan spera che l’ex Eintracht possa sbloccarsi proprio contro la Sampdoria in assenza del capocannoniere della squadra. Non sai dove vedere il match di stasera? Ecco la nostra guida tv >>>