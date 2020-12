Sampdoria-Milan, Diavolo senza Kjaer e Ibrahimovic: ecco la prova del 9

Sampdoria-Milan, prova del 9 rossonera

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’edizione odierna di ‘Tuttosport’, in edicola, mette in evidenza l’assenza di Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic per il Milan, unici giocati nati negli anni Ottanta sempre schierati da Stefano Pioli. In occasione di Sampdoria-Milan, entrambi saranno out per problemi muscolari. Il noto quotidiano definisce questo test una sorta di prova del 9 per il Diavolo, che potrebbe sentire la mancanza contemporanea dei suoi punti di riferimento.

Il Milan ha dimostrato di riuscire ad ammortizzare l’assenza di Ibrahimovic. Senza lo svedese sono arrivare comunque 5 vittorie e un pareggio. Diverso è il discorso su Kjaer: senza il danese, i rossoneri non hanno mai vinto. Nelle 4 occasioni in cui l’ex Atalanta non era al centro della difesa, la squadra ha totalizzato 3 pareggi (contro Fiorentina, Verona e Spal) e una sconfitta (contro il Genoa, l’ultima in campionato). L’unico precedente senza i due ‘vecchietti’ si è visto nel match di San Siro del 2 febbraio contro la squadra di Ivan Juric. Un Milan in ripresa che però non ha saputo mettere in campo il guizzo vincente. A Ferrara, invece, Ibra è stato lasciato in panchina precauzionalmente a causa di un fastidio al polpaccio. Dopo lo svantaggio iniziale, il suo ingresso ha cambiato le carte in tavola con un pareggio conquistato negli ultimi minuti.

Numeri che fanno capire l'importanza di due giocatori che hanno completamente cambiato volto al Milan. Dal loro arrivo nel gennaio scorso, la squadra di Pioli è cresciuta in maniera esponenziale, arrivando da una posizione di metà classifica, al primato attuale. Questa sera il Diavolo scenderà in campo con un'età media incredibile di 22 anni e 10 mesi. Ancora meno rispetto ai 23/24 anni del solito. Un'ulteriore sfida per una squadra che vuole migliorarsi sempre di più e che ha fatto delle sfide il proprio pane quotidiano.