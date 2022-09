Sampdoria-Milan 1-2, Pioli: “Leao ci mancherà. Sulla difesa a tre…”

Stefano Pioli, al termine di Sampdoria-Milan di Serie A, ha parlato dell'espulsione di Rafael Leao, della difesa a tre e non solo

Renato Panno

Sulla partita e sull'espulsione di Leao: "Possiamo vincere anche difendendoci con un uomo in meno, ma mi piace di più quando restiamo undici contro undici. E' stato un successo sofferto, ma voluto. Leao? Ha commesso un'ingenuità provando quella giocata ed è andata così. Lo avevo avvisato, dopo l'ammonizione all'intervallo, l'ho visto sereno e mi ha detto di stare tranquillo. Non dovevo fidarmi... (sorriso, ndr). Quel rosso ha complicato ulteriormente una partita che già era facile perché la Sampdoria in casa aveva pareggiato contro la Juventus e la Lazio. La mia squadra però ha dimostrato di crederci e così ha superato le difficoltà. Ecco perché i ragazzi si meritano tanti complimenti».

Sul passaggio alla difesa a tre: "Avevo immaginato che sarebbero passati al trequartista con le due punte e quindi ho messo Tomori in più per avere la parità numerica in area. Qualcosa abbiamo concesso, ma la squadra ha giocato con una volontà incredibile. Questo è un successo molto importante al termine di una settimana impegnativa. Ora ci aspettano Dinamo e Napoli, ma l'importante è recuperare le energie.

Su De Ketelaere: "Sta facendo il percorso che ci si deve aspettare da un ragazzo di talento e non abituato a certe partite, ma per me sta andando bene perché già parla la lingua, è intelligente e si fa trovare dai compagni. Peccato per il gol annullato, ma continui così.

Sull'attacco: "Giroud è stato eccezionale e ha stretto i denti lottando fino alla fine. Rebic e Origi? Molto difficile recuperarli per mercoledì. E credo che contro il Napoli le nostre assenze saranno più pesanti delle loro che non avranno Osimhen. Speriamo di riavere Divock per domenica quando non ci sarà lo squalificato Leao. Peccato perché c'è differenza tra il metro arbitrale in Europa e in Italia: da noi, in Serie A, tutte le volte che un attaccante difende la palla e il difensore si butta per terra, l'attaccante viene ammonito".