Sampdoria-Milan 1-2, non c’è Origi? No problem, ci pensa Giroud

Olivier Giroud protagonista assoluto di Sampdoria-Milan, partita valida per la 6^ giornata di Serie A. Prestazione maiuscola del francese

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha fatto il punto sulla grandissima prestazione di Olivier Giroud in Sampdoria-Milan, partita valida per la 6^ giornata di Serie A. Se nel derby contro l'Inter aveva fatto da spalla a Rafael Leao, ieri sera il francese si è preso con forza il ruolo da protagonista. Alla vigilia si pensava potesse riposare a favore di Divock Origi, ma l'affaticamento muscolare del belga lo ha nuovamente messo al centro della scena. E lui, come sempre, ha risposto presente.