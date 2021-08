Sampdoria-Milan 0-1: Maignan mostra personalità all’esordio

Mike Maignan ha mostrato personalità al suo esordio in Serie A nella partita tra Sampdoria e Milan. I tifosi a Marassi entusiasti per lui

Se il Milan è riuscito a ottenere i 3 punti nella partita contro la Sampdoria , anche Mike Maignan ha i suoi meriti. Il portiere francese ha mostrato una buona personalità. Abbinata anche ad ottime uscite e interventi decisivi, come quello su Manolo Gabbiadini . L'attaccante dei blucerchiati ha calciato a botta sicura dopo aver saltato Theo Hernandez (non irresistibile nella gara di ieri), ma l'ex portiere del Lille si è fatto trovare pronto.

L'edizione odierna di Tuttosport sottolinea anche la personalità di Maignan. Il portiere francese è reso protagonista dopo pochi minuti di un'uscita palla al piede per saltare Fabio Quagliarella, che poi ha commesso fallo. Notevole in rinvio che ha mandato in porta Rafael Leao poco dopo il fischio d'inizio: un lancio teso che supera la metà campo che lancia in campo aperto il portoghese, la cui conclusione viene ben respinta da Emil Audero.