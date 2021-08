Sampdoria-Milan 0-1, la moviola: gol regolare, nessun fallo di Calabria

La moviola di Sampdoria-Milan 0-1, partita della 1^ giornata della Serie A 2021-2022. Vede bene l'arbitro Marco Guida sull'episodio chiave

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha analizzato la moviola di Sampdoria-Milan 0-1, partita diretta dall'arbitro Marco Guida di Torre Annunziata (NA), vinta grazie ad un gol di Brahim Díaz nel primo tempo. Buona prestazione, secondo il quotidiano romano, del direttore di gara, premiato con un 6,5 in pagella: nessun episodio dubbio in area, quattro cartellini gialli e 32 falli fischiati.

Per il 'CorSport', nell'analisi della moviola di Sampdoria-Milan, non c'è fallo di Davide Calabria su Tommaso Augello in occasione dell'azione che poi porta il milanista all'assist per la rete della vittoria di Brahim Díaz. Il capitano del Milan prende bene il tempo al difensore doriano, che salta male. Il tutto avviene sotto gli occhi di Sergio Ranghetti, assistente dell'arbitro, il quale, infatti, lascia correre. Gol del Milan, dunque, regolare.

Bartosz Bereszynski, difensore polacco della Sampdoria, ha però rischiato grosso nell'intervento su Theo Hernández nella ripresa. Entrata dura, piede a martello, anche se basso. Avrebbe potuto prendere anche più della semplice ammonizione. Probabilmente l'arbitro Guida ha valutato come il terzino blucerchiato non affondi l'entrata che, nelle intenzioni, era sul pallone.

Giusti, infine, nella gestione della gara, i cartellini per Manolo Gabbiadini (Sampdoria), Simon Kjaer (Milan) e Nicola Murru (Sampdoria); nessun lavoro per il V.A.R..