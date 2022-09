Sampdoria, Giampaolo a rischio esonero: mattinata decisiva

Marco Giampaolo , allenatore della Sampdoria con un breve trascorso nel Milan (7 partite di Serie A nel 2019 ), è seriamente a rischio esonero dopo il pessimo avvio di questa stagione in campionato. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

In mattinata si riunisce il Consiglio d'Amministrazione del club ligure, chiamato, in seduta ordinaria, a parlare di questioni finanziarie. Ma, con il Presidente doriano Marco Lanna , si discuterà anche di un possibile allontanamento di Giampaolo.

Finora, in 7 giornate di campionato, la Sampdoria di Giampaolo ha pareggiato a 'Marassi' contro Juventus ( 0-0 ) e Lazio ( 1-1 ), perdendo, però, le restanti cinque partite. Con il conseguente ultimo posto in classifica, pari merito con la Cremonese .

Altre soluzioni, come quelle, per esempio, di Claudio Ranieri o Daniele De Rossi, infatti, comporterebbero un altro, notevole esborso economico per un club che non ha chissà quante risorse da investire.