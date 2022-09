Salisburgo-Milan 1-1: “Un punto e rimpianti” | UCL News

Il Milan conquista un punto nella gara d'esordio in Champions contro il Salisburgo: tanti rimpianti considerato anche il risultato di Zagabria

Enrico Ianuario

L'edizione odierna di 'Tuttosport' analizza il pareggio di ieri del Milan, in Champions League, contro il Salisburgo. 1-1 al termine dei 90 minuti, con i rossoneri che non hanno disputato una grande gara nonostante Stefano Pioli, alla vigilia, avesse ribadito come la squadra fosse già pronta per affrontare gare di questo livello. Il campo, o meglio i campi, hanno detto altro. Nell'altra gara del Girone E, infatti, la Dinamo Zagabria ha sorprendentemente vinto contro il Chelsea per 1-0, aumentando di fatto il rimpianto per il Diavolo per non aver portato a casa i tre punti.

Il Milan probabilmente avrebbe dovuto affondare il colpo soprattutto nell'ultima mezz'ora, ovvero quando il Salisburgo era falcidiato dalla sfortuna e dagli infortuni (l'ultimo quello di Solet). Nonostante ciò, oltre al palo colpito da Leao al 94esimo, i rossoneri non hanno impegnato più di tanto il portiere avversario. Anzi, si può dire che è stata del Salisburgo la migliore occasione per passare nuovamente in vantaggio quando Fernando, completamente libero e con la porta spalancata, ha aperto troppo il piattone e ha sparato la sfera sopra la traversa.

Salisburgo-Milan, Okafor incontenibile

Chi ha disputato una grande gara è sicuramente Okafor, autore del gol del momentaneo vantaggio austriaco. Il giocatore si era già messo in evidenza il 2 novembre scorso in occasione della gara tra Italia-Svizzera, mentre ieri è stato il migliore in campo della squadra di Jaissle. La sua è stata una gran rete, in quanto ha saltato secco Kalulu con un tunnel e ha fatto passare il pallone tra le gambe di Maignan. Okafor piace tantissimo all'Inter, ma ieri Maldini e Massara, presenti in tribuna, sicuramente avranno preso appunti in vista di alcuni colpi futuri. Questo gol poteva essere fatale per il Milan, invece la squadra di Stefano Pioli non si è scomposta e ha trovato la via del pareggio pochi minuti dopo. Da un passaggio illuminante di De Ketelaere, Bennacer ha potuto mandare in profondità Leao. Il portoghese, entrato dentro l'area di rigore, ha servito il pallone al centro dove Saelemaekers è stato freddo nel colpire. Gran gol per il belga e ottima prestazione.

Milan, troppo poco per vincere

"Sono molto contento per aver aiutato la squadra in una gara che è stata molto intensa. Ora dobbiamo continuare così in Champions, anche se in Europa si gioca un calcio differente rispetto all'Italia", ha detto Saelemaekers al termine del match. Si registrano, inoltre, alcuni ingressi a gara in corso. Origi e Diaz non hanno dato quell'apporto in più che Pioli sperava, soprattutto in un momento della gara in cui il Salisburgo faceva un po' di fatica. Alla fine, il pari è il risultato giusto. Certo, con qualche rimpianto visto quanto successo in Croazia. Salisburgo-Milan 1-1: le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>