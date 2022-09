Salisburgo-Milan 1-1 : “Leao, un palo di traverso” | UCL News

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' analizza il pareggio di ieri del Milan , in Champions League, contro il Salisburgo . Un pari che evidenzia come il Girone E sia tutt'altro che scontato. I rossoneri, insieme al Chelsea , erano i favoriti per passare il girone, ma dopo appena una giornata della competizione europea bisogna fare più di qualche passo indietro, tenendo conto anche della vittoria della Dinamo Zagabria contro i 'blues'.

Non è stata una semplice gara per il Milan. Il Salisburgo, sin dall'inizio del match, ha pressato alto gli uomini di Stefano Pioli. Inevitabilmente gli austriaci sono passati in vantaggio grazie ad un gol di Okafor, il migliore in campo della squadra di Jaissle, che approfitta di un errore d'impostazione di Bennacer e purga Maignan dopo aver saltato con un numero prestigioso Kalulu. Il Milan, come di consueto, quando bassa in svantaggio non si perde d'animo. I rossoneri, infatti, trovano il gol del pareggio con Saelemaekers pochi minuti dopo. Un gol nato da una magia di De Ketelaere che serve Bennacer, il quale a sua volta lancia in profondità Leao. Il portoghese serve il belga che, da pochi metri dal portiere avversario, insacca in rete.