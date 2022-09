Tutto su Salisburgo-Milan di Champions League: tocca a Leao e Giroud

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattinata di oggi, martedì 6 settembre 2022. I rossoneri di Stefano Pioli, infatti, debutteranno stasera nella Champions League 2022-2023 in casa del Salisburgo, in un girone che comprende anche Chelsea e Dinamo Zagabria. Andiamo a vedere, dunque, le notizie più importanti pubblicate su 'PianetaMilan.it' finora.