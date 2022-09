Quotidiani sportivi, le prime pagine: è la sera di PSG-Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Massimiliano Allegri che, questa sera, alle ore 21:00, sarà ospite del PSG per la gara d'esordio nel Girone H della Champions League 2022-2023. Una Juve che, per tutta la prima parte di stagione, non avrà Paul Pogba. Il francese si è operato ieri al menisco, in dubbio anche la sua partecipazione ai Mondiali. In alto, sotto la testata, si parla invece del debutto del Milan nel Girone E della Champions: avverrà in casa del Salisburgo. Spazio, poi, alle ultime partite della 5^giornata di Serie A, con la vittoria dell'Atalanta sul campo del Monza (nerazzurri primi da soli in classifica) e dell'acuto del Torino contro il Lecce, a segno il solito Nikola Vlašić. Chiosa con la presentazione di Inter-Bayern Monaco di Champions di domani e l'intervista esclusiva con Alessandro Del Piero, che vede il Napoli di Kvicha Kvaratshkelia ben messo per la vittoria del campionato.