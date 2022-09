Salisburgo-Milan 1-1: “Si accende solo Saelemaekers” | UCL News

Alexis Saelemaekers protagonista in occasione di Salisburgo-Milan 1-1, partita della 1^ giornata della Champions League 2022-2023. Che bel gol

Daniele Triolo

Alexis Saelemaekers protagonista di Salisburgo-Milan 1-1, partita della 1^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 proprio nella serata in cui Rafael Leão ed Olivier Giroud restano in ombra. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Leão ha provato ad accendersi, ma è stato spesso fermato (anche dal palo, al 94'), e, comunque, non è stato abbagliante come nel derby, nonostante l'assist per il gol di Saelemaekers contro gli austriaci di Matthias Jaissle.

Lo stesso, per la 'rosea', si può dire per Giroud. Si era conquistato i riflettori nell'ultima sfida di campionato contro l'Inter, mentre ieri, contro il Salisburgo, è rimasto solo e cupo nell'area di rigore dei padroni di casa.

Salisburgo-Milan 1-1, Saelemaekers eroe della notte di Champions

Il Milan, che contro il Salisburgo, si affidava ai suoi uomini migliori in attacco, alla fine deve ringraziare Saelemaekers per aver conquistato un punto. Nemmeno Divock Origi, entrato nella ripresa, ha risolto la pratica, fallendo un'occasione nel recupero.

Dopo le celebrazioni dell'ultimo weekend, riservate a Leão e Giroud, ha evidenziato la 'rosea', il Diavolo si augurava che i due potessero anche prendersi la ribalta della Champions League. Così non è stato: tutto rinviato alla partita contro la Dinamo Zagabria a 'San Siro'.

Possibile che uno tra Leão e Giroud, tra l'altro, in Sampdoria-Milan di sabato sera in campionato si accomodi in panchina. Dipenderà dal possibile recupero di Ante Rebić. Mister Stefano Pioli, questo è certo, ha già annunciato che nella squadra titolare qualcuno cambierà.

E così, in Salisburgo-Milan, è spuntato l'eroe a sorpresa, quello che non ti aspetti: Saelemaekers. Primo gol in Champions per il belga ex Anderlecht che, al termine del match, ha detto: «Sono contento per il gol, è stata una partita intensa. Abbiamo fatto una buona gara. In Europa si gioca un calcio differente, ma noi siamo forti e dobbiamo esserlo anche in questa competizione».

E poi ancora: «All’inizio a livello personale è stato un po’ difficile, ma ora mi sento bene. Spero di continuare così. Tutti noi ora pensiamo a una partita alla volta e poi vediamo dove arriveremo. Vogliamo fare qualcosa di bello. Charles De Ketelaere? Era marcato bene, ma diamogli tempo di inserirsi». Salisburgo-Milan 1-1: le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>