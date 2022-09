Salisburgo-Milan 1-1: “Il Diavolo fa fatica” | Champions League News

Il Milan non va oltre l'1-1 in casa del Salisburgo. Al gol di Noah Okafor risponde Alexis Saelemaekers. Palo di Rafael Leão in pieno recupero

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Salisburgo-Milan, partita della 1^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023, terminata 1-1 alla 'Red Bull Arena'. Un risultato per certi versi sorprendente, arrivato dopo la sconfitta del Chelsea (0-1) in casa della Dinamo Zagabria nell'altro appuntamento del gruppo.

Se questa è la premessa, ha scritto il quotidiano generalista, prepariamoci ad un gruppo più equilibrato di quello che si pensava con i pronostici della vigilia. Non è stato un bel Milan quello visto a Salisburgo. Niente a che vedere con quello che ha vinto il derby contro l'Inter sabato scorso alla grande e con merito.

Salisburgo-Milan 1-1: il racconto del match della 'Red Bull Arena'

Per il 'CorSera', due soltanto le cose da salvare del Diavolo in questa notte austriaca. La prima è la reazione che ha permesso al Milan di rimontare il gol del Salisburgo, realizzato dal super Noah Okafor, già nel primo tempo con Alexis Saelamaekers. La seconda è il risultato. Un punto alla 'Red Bull Arena', con i 'Blues' sconfitti dalla squadra sulla carta più debole del girone, non è da buttare.

C'è molto da rivedere, però, per mister Stefano Pioli dopo questo Salisburgo-Milan. Partenza pessima, con troppi errori e troppa leggerezza. Un approccio sbagliato che, in futuro, non andrà ripetuto. Seppur squadra dalla qualità non eccelsa, il Salisburgo ha dato più ritmo al proprio gioco, andando meritatamente in vantaggio con Okafor.

Il nazionale svizzero ha messo a sedere Pierre Kalulu prima di battere Mike Maignan. La leggerezza, però, ad inizio azione è di Ismaël Bennacer, che si fa soffiare palla al limite dell'area da Fernando. Un errore che, in Champions League, si paga sempre a caro prezzo.

L'azione del pareggio, meritato, è arrivata nel momento migliore del Milan sul campo del Salisburgo. Decisiva una giocata di Rafael Leão, a sinistra, che si porta dietro tre avversari e offre all'accorrente Saelemaekers, all'altezza del dischetto del rigore, un pallone davvero da non sbagliare.

Nel finale, in pieno recupero, tiro a giro di Leão deviato sul palo, proprio sotto lo spicchio di curva occupato da 2mila tifosi rossoneri. Per il 'Corriere della Sera', però, per quanto visto in campo, il pareggio è in sostanza il risultato più giusto della sfida. Adesso, la prossima gara di Champions League, a 'San Siro' contro la Dinamo Zagabria, sarà assolutamente da non fallire. Salisburgo-Milan 1-1: le pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>