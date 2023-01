Salernitana-Milan, Theo Hernández e Giroud andranno in campo subito

Theo Hernández e Olivier Giroud dal 1' in Salernitana-Milan di domani all'Arechi. Mister Stefano Pioli chiede subito gli straordinari ai due

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Theo Hernández e Olivier Giroud saranno in campo per Salernitana-Milan, partita della 16^ giornata in programma domani pomeriggio, ore 12:30, allo stadio 'Arechi'. Subito titolari, pronti a tornare, malgrado i pochi allenamenti nelle gambe. Faranno gli straordinari per cercare di aiutare i rossoneri a vincere nella gara di Salerno.

Salernitana-Milan, Theo Hernández e Giroud dentro dal 1' — Il Diavolo, per il quotidiano torinese, cercherà di sfruttare la rabbia di Theo e Giroud per la finale dei Mondiali persa in Qatar ai calci di rigore contro l'Argentina. Entrambi protagonisti nella fila della Francia del Commissario Tecnico Didier Deschamps, il terzino sinistro e il centravanti rossonero non sono però riusciti nell'impresa di portare la Coppa del Mondo a Parigi.

Sono entrambi reduci dal secondo posto ai Mondiali in Qatar — Adesso Theo Hernández e Giroud ripartiranno da Salernitana-Milan. Se per il primo non sembravano già esserci dubbi sull'utilizzo, qualche remora in più c'era nei confronti del secondo. Ma viste le assenze per infortunio di Divock Origi e Ante Rebić, di fatto, la presenza del numero 9 si è resa necessaria. L'unica sua alternativa disponibile è infatti il giovane Marko Lazetić. Salernitana-Milan, le probabili formazioni: Pioli, squadra decimata >>>