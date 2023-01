Salernitana-Milan, le probabili formazioni: Pioli, squadra decimata

Le probabili formazioni di Salernitana-Milan, partita della 16^ giornata della Serie A 2022-2023, secondo i quotidiani sportivi in edicola

Le probabili formazioni di Salernitana-Milan , partita della 16^ giornata della Serie A 2022-2023 , in programma domani alle ore 12:30 allo stadio 'Arechi', secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola.

Qui Salernitana - Qualche dubbio, ancora, per il tecnico granata Davide Nicola. Nella difesa a tre, infatti, ballottaggio, sul centro-destra, tra Dylan Bronn e Matteo Lovato e, al centro, tra Flavius Daniliuc e Ivan Radovanović. Il serbo, però, potrebbe anche giocare a metà campo in luogo di Emil Bohinen. In attacco, spazio all'ex rossonero Krzysztof Piątek.