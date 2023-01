Salernitana-Milan, attacco rossonero a pezzi: Leao è l’unica certezza

Rafael Leao giocherà titolare in Salernitana-Milan di domani all'Arechi. A parte Olivier Giroud, indisponibili tutti gli altri attaccanti

Daniele Triolo

Rafael Leao è l'unica certezza in attacco di Stefano Pioli in occasione di Salernitana-Milan di domani, ore 12:30, allo stadio 'Arechi', primo impegno dei rossoneri nel 2023 di Serie A. La lunga sosta del campionato ha lasciato in 'dote', infatti, al Diavolo tante defezioni, soprattutto nel reparto d'attacco.

Il Milan, in casa della Salernitana, non può sbagliare se vuole rosicchiare punti al Napoli. Potrà farlo soprattutto se Leao risulterà decisivo in zona-gol. Domani, in Campania, partirà la caccia alla doppia cifra in campionato: finora, con 6 gol, è il miglior marcatore dei rossoneri di Pioli.

Salernitana-Milan, Leao imprescindibile in attacco — Mentre la società pensa e spera di arrivare al più presto alla firma per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2024, Leao deve concentrarsi unicamente sul campo. In Salernitana-Milan guiderà, con credibilità, un reparto offensivo praticamente svuotato.

Ci sarà Olivier Giroud, che, però, ha pochissimi allenamenti nelle gambe dopo essere tornato soltanto venerdì scorso dalle vacanze post Mondiali. Mancheranno Zlatan Ibrahimović (che lavora per il ritorno in campo), Divock Origi e Ante Rebić, entrambi infortunatosi in occasione delle amichevoli invernali: contro l'Arsenal il primo, contro il PSV il terzo.

Sarà Brahim Díaz a giocare da trequartista nel 4-2-3-1 di Pioli, con Charles De Ketelaere - mai decollato nei primi mesi della stagione - in panchina. Sarà pronto a dare il cambio all'andaluso, o a Giroud nel ruolo di 'falso nueve', qualora la situazione contingente lo richiedesse.

Giroud giocherà centravanti, ma con quale condizione fisica? — Un vero peccato tutte queste assenze per un Milan che, da qui a metà febbraio, nell'arco di un mese e mezzo, si gioca la finale di Supercoppa Italiana, gli ottavi di Coppa Italia e di Champions League. Con il mezzo il derby in campionato. Molti, insomma, degli obiettivi importanti di questa stagione.

In Salernitana-Milan, tra l'altro, il Diavolo vuole evitare il terzo passaggio a vuoto di fila in trasferta. È dall'aprile 2019, quando Pioli non era ancora tecnico rossonero, che fuori casa in Serie A non si verifica un filotto così negativo. Certo, l'attacco rossonero potrà sempre contare su Giroud e Leao, che non hanno mai smesso di segnare neanche ai Mondiali in Qatar. Le reali condizioni del francese, però, rimangono un'incognita per Salerno. Salernitana-Milan, le probabili formazioni: Pioli, squadra decimata >>>