Salernitana-Milan, Pioli con Theo Hernández e Giroud? Le ultime news

Stefano Pioli, tecnico rossonero, comincia a pensare all'undici per Salernitana-Milan di mercoledì 4 gennaio. I due francesi torneranno il 30

Il Milan di Stefano Pioli ricomincerà il campionato di Serie A in casa della Salernitana. La partita è in programma mercoledì 4 gennaio 2023, alle ore 12:30, allo stadio 'Arechi'. Il tecnico rossonero, per l'occasione, avrà diverse situazioni da valutare, tra infortuni e giocatori reduci dai Mondiali in Qatar.

Salernitana-Milan, il punto sulla squadra di Pioli — In vista di Salernitana-Milan, ha ricordato 'Tuttosport', Pioli dovrà per esempio valutare le condizioni fisiche di Rade Krunić e Junior Messias, alle prese con affaticamenti muscolari, mentre saranno sicuri assenti Mike Maignan e Divock Origi, che proseguono con le terapie in attesa degli esami più specifici sui loro infortuni.

Buone notizie giungono, per i rossoneri, dal completo recupero di Davide Calabria e Alexis Saelemaekers, che si allenano in gruppo così come Brahim Díaz. Attenzione, però, perché per Salernitana-Milan mister Pioli potrebbe ritrovare, a sorpresa, anche Theo Hernández ed Olivier Giroud.

Theo e Giroud potrebbero esserci dal 1' a Salerno — I due francesi, vicecampioni del mondo, torneranno ad allenarsi a Milanello il prossimo 30 dicembre, quando il Diavolo sarà in Olanda per l'amichevole di quel venerdì, ore 18:15, contro il PSV Eindhoven. Sia Theo sia Giroud sono stati qualche giorno in vacanza dopo l'esperienza in Qatar, ma potrebbero giocare entrambi titolari a Salerno.

Sarà Pioli, negli allenamenti fissati a Milanello dal 1° gennaio 2023 in poi, a valutare se entrambi saranno in condizione di giocare contro i granata di Davide Nicola nel primo dei tanti incontri a disposizione per cercare la rimonta sul Napoli capolista.