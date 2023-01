Salernitana-Milan, Pioli senza Maignan e con De Ketelaere da capire

Il 'Corriere della Sera' ha dedicato un approfondimento al campionato di Serie A , che riparte domani, dopo un mese e mezzo di sosta per via dei Mondiali in Qatar . Lo farà, tra l'altro, con Salernitana-Milan , partita delle ore 12:30 allo stadio 'Arechi': i rossoneri inizieranno - ironia della sorte - proprio dalla Campania l'inseguimento al Napoli capolista del torneo, distante 8 punti.

Stefano Pioli , tecnico rossonero, è ancora senza Mike Maignan , il miglior portiere del campionato. E ne sarà privo ancora per un po'. Ha fretta, dunque, di rimettere in pista Olivier Giroud dopo le fatiche della rassegna iridata perché l'attacco è sguarnito. Ma, soprattutto, ha specificato il 'CorSera', deve capire di che pasta è fatto Charles De Ketelaere . Fin qui tenero, la più grande delusione rossonera dopo essere stato accostato addirittura a Kevin De Bruyne .

Il belga finora ha deluso. Giocherà 'falso nueve'?

Pioli potrebbero schierarlo, in alternanza a Giroud, anche come 'falso nueve', così come succedeva nel Bruges. Cercando, dunque, con una mossa la soluzione a due problemi. Nei momenti complicati, ha ricordato il quotidiano generalista, il Diavolo ha sempre dato il meglio di sé. I risultati delle ultime amichevoli e il tira e molla sul rinnovo di Rafael Leao, ad ogni modo, agitano Milanello e dintorni.